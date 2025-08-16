Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın hayata geçirdiği vizyon projelerden biri olan Şehirler Arası Otobüs Terminali, modern yapısı ve konforlu hizmetiyle şehrin dışa açılan kapısı haline gelirken, her gün yüzlerce yolcuyu ağırlamaya devam ediyor.ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ’ı birbirinden kıymetli yatırımlarla geleceğe taşıyan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, modern ve konforlu yapısı ile dikkat çeken Şehirler Arası Otobüs Terminali’ni şehre kazandırmıştı. Elazığ’ın dışa açılan vitrini olan terminal, kısa sürede şehrin marka değerlerinden birisi oldu.

ÇAĞDAŞ MİMARİ VE İŞLEVSEL TASARIM

Güney Çevre Yolu’nda 85 dönümlük alan üzerinde hizmet vermeye devam eden yeni terminal binası, çağdaş mimarisi ve işlevsel yapısıyla hem yerli, hem de yabancı turistleri ağırlayarak konforlu ulaşım imkânı sunuyor ve Elazığ’ın şehir estetiğine değer katıyor.

ELAZIĞ’IN YENİ TERMİNALİ, KONFORLU ULAŞIMIN VE MODERN HİZMETİN MERKEZİ OLDU

Kent merkezinden toplu taşıma ve özel araçlarla kolayca, vakit kaybetmeden ulaşılabilen Şehirler Arası Otobüs Terminali bünyesinde garajların yanı sıra 13 adet peron bulunuyor. 38 ulaşım firması ve 42 adet bilet satış noktasının yer aldığı terminalde, yolculara yönelik bütün ihtiyaçlar da düşünülmüş durumda. Terminal binasında; hediyelik eşyadan, kuaföre ve büfeye kadar birçok alanda hizmet veren ticarethaneler de yer alıyor. Asansörler ve yürüyen merdivenlerle desteklenen iç yapısı yolculara konforlu bir deneyim sunarken, geniş otopark alanı da ulaşımı kolaylaştırıyor.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ VATANDAŞLAR DA RAHATLIKLA KULLANABİLİYOR

Terminal, yalnızca mimari estetiği ve ulaşım kapasitesiyle değil, aynı zamanda toplumun her kesimine yönelik hizmet anlayışıyla da dikkat çekiyor. Bu kapsamda özel gereksinimli vatandaşlar için rampalar, özel yürüyüş yolları ve yönlendirme tabelaları gibi hizmetler de vatandaşların terminal binasını rahatlıkla kullanabilmesini sağlıyor.

TERMİNAL BİNASI, GÜNDE ORTALAMA 700 YOLCU AĞIRLIYOR

Elazığ’ın marka değeri Şehirler Arası Otobüs Terminali, kapsamlı ve kapsayıcı yapısıyla günde yüzlerce yolcuyu ağırlıyor. Terminal binası günde ortalama 700 yolcu ağırlarken, hem il içinden hem de il dışından seyahat eden yolcular, terminal binasında kaliteli hizmetin farkını yaşıyor.

BEKLEME SÜRELERİ, SPOR VE YAŞAM KOMPLEKSİ İLE KEYİFLİ HALE GELİYOR

Öte yandan toplamda 8.348 m² kapalı, 6.556 m² yarı açık ve 5.000 m² peyzaj alanı ile hizmet veren Şehirler Arası Otobüs Terminali, hemen yanında yer alan Spor ve Yaşam Kompleksi sayesinde yolculara bekleme süresini keyifli ve konforlu bir hale geliyor.