İBB, Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren gençlere tercih dönemi boyunca ücretsiz danışmanlık desteği verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un 24 noktasında kurulan Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ne gelen ve Çözüm Merkezi Alo 153 hattını arayan 83 bin 91 bin genç üniversite tercih listesini oluşturmak için İBB’nin uzmanlarından destek aldı. 2019’dan buyana ise 369 bin 594 genç en doğru üniversiteyi ve bölümü tercih etmek için İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ni ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İstanbul’un meydanlarında kurulan Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri YKS’ye giren öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi.

24 MEYDANDA VE ALO 153 HATTINDA TERCİH DESTEĞİ

İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri bu dönem 180 PDR uzmanı gençlere üniversite tercihlerinde destek oldu. İstanbul’un 24 meydanının yanısıra Çözüm Merkezi Alo 153’ü arayanlara Tercih Hattı olarak hizmet veren İBB, 25 Temmuz ve 13 Ağustos tarihleri arasında gençlerin kendilerine en uygun üniversiteyi ve bölümü tercih edebilmelerine katkı sağladı. Ayrıca talepte bulunan engelli bireylere de evlerinde tercih desteği verildi.

İBB’nin PDR uzmanları tercih döneminin sonuna kadar puanları, başarı sıralamaları ve üniversite kontenjanları doğrultusunda gençlerin tercih listelerini oluşturmalarına katkı sağladı. Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’nde ayrıca ilgi alanlarından yeteneklerine, tercih etmek istedikleri üniversitelerin imkanlarından seçecekleri bölümlerin sunduğu kariyer fırsatlarına kadar birçok konuda da gençlere bilgi verildi.

6 YILDA 369 BİN 594 GENCE ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK

Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri’ne bu dönem 83 bin 91 genç geldi. İBB’nin her yıl sunduğu, gençlerin uzmanlarla bizzat ve yüz yüze görüşerek aldıkları hizmete 6 yılda 369 bin 594 üniversite adayı genç dahil oldu.