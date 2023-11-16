Perşembe sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde yer yer etkili olan sağanak yağış ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte 16 derece seviyelerine kadar tırmanıyor.

Cuma sabah saatlerinde sıcaklığı 6 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 16 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Cumartesi sabah saatlerinde 6 derece olarak ölçülürken gün içerisinde termometreler sağanak yağışlı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte 15 derece seviyelerinde ölçülecek.

Pazar sabah saatlerinde 5 derece olarak ölçülürken yer yer sağanak yağışlı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 10 dereceyi gösterecek

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bugün İnegöl'de hava sıcaklığı gün içinde 13 dereceye kadar yükselirken, kent genelinde yağışın hakim olması bekleniyor.