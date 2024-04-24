Bursa Valisi Mahmut Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada toz taşınımı uyarısında bulundu.

Demirtaş paylaşımına "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" notunu düşerek şu ifadelere yer verdi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Çarşamba günü bölge genelinde (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik) toz taşınımı beklenmektedir.

Toz taşınımı nedeni ile görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 24.04.2024 02:00 -24.04.2024 23:59