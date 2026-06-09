Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yıldırım'da sahnelenen 'Bursa'nın Fethi' adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden tam not aldı.

Yıldırım Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700. yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği programda, 'Bursa'nın Fethi' adlı tiyatro oyunu, Yıldırım'da sahnelendi. Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Bursa'nın fethini etkileyici bir anlatımla sahneye taşıyan oyun, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Güçlü oyunculuk performansları ve başarılı sahne tasarımıyla dikkat çeken oyun, seyircileri tarihin derinliklerine uzanan anlamlı bir yolculuğa çıkardı. Hasan Erdem'in 'Fetih Yolu' adlı romanından esinlenen ve sanat yönetmenliğini Sebahattin Kılınç'ın üstlendiği oyun, Balaban Bey'in gözünden Bursa'nın fetih sürecinde yaşananları sahneye taşıdı.

Tarihi mirasa sahip çıkıyoruz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bursa, Osmanlı'nın kök saldığı, devlet geleneğinin şekillendiği ve bir medeniyetin temellerinin atıldığı müstesna şehirdir. Bursa'nın fethi sadece geçmişimizin önemli bir dönüm noktası değil, aynı zamanda geleceğimize ışık tutan güçlü bir mirastır. 'Beylikten Cihan Devleti'ne temasıyla sürdürdüğümüz kültür sanat sezonumuzda, bu büyük mirası hemşehrilerimizle birlikte yeniden anlamayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Geçmişten aldığımız ilhamla geleceği inşa ederken, Bursa'nın fethini her yönüyle anlatan programları vatandaşlarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz' dedi.