Bu bilinçle 2025-2029 imar çalışma planımızı tamamladık. Bu sadece bir yol haritası değil, Bursa’nın geleceğine yönelik bir vizyondur. Geniş bir yelpazede belirlediğimiz hedefler, geleceğimizi şekillendirecek. Bursa’yı daha güzel yarınlara birlikte taşıyacağız" dedi.

Ayrıca, Bozbey, sürdürülebilirliği artırarak kenti risklere karşı daha dirençli hale getireceklerini vurguladı. "Bursa, afet risklerine ve çevresel etkilere karşı daha güvenli olacak. Acil durum hizmetlerini etkin bir şekilde yürütecek ve bu alandaki koordinasyonu güçlendireceğiz. Yeşil alanları artırarak iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Bursa’nın kent kimliğine katkıda bulunmak için kültür, sanat ve spor faaliyetlerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız. Sosyal hizmetlerimizi fırsat eşitliği gözeterek toplumun her kesimine ulaştıracağız. Ortak akıl, bir toplumun en güçlü pusulasıdır" ifadelerini kullandı.