Aşırı avlanma sonucu nesilleri tehlike altına giren doğal (kırmızı benekli) alabalıkların çoğaltılması maksadıyla üretimi yapılan yavru alabalıkların her yıl gelişimi izlenerek popülasyonu artırmak için 10 bin adete yakın salım yapılacak. Bursa orman iç sularında anaç Alabalık envanteri alındıktan sonra Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda üretilen yavru alabalık yavruları 2023 yılında 9 bin, 2024 yılında 12 bin olmak üzere toplam 21 bin adet salım yapıldı. Bursa Şube Müdürü Beytullah Rehber, Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu Şefi Tarık Beşiktaş ve İznik Şefi Hilal Yıldız tarafından yapılan salıma köy muhtarları ve doğasever vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA