Osmangazi Belediyesi, Bursalılara ekonomik fiyatlı ve sağlıklı yemekler sunmak amacıyla bugün Bursa'nın ilk halk lokantasını hizmete açtı. Osmangazi Meydanı'nda hizmete açılan Osmangazi Halk Lokantası, hafta içi her gün saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Bursa halkına hizmet verecek. Osmangazi Halk Lokantası hafta sonları ve resmi tatillerde ise kapalı olacak. Günlük bin kişilik yemek çıkacak olan Halk Lokantası'nda dört çeşit yemek 80 liradan satışa sunulacak.



Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, önlüğünü giyip tezgahın arkasına geçerek, Osmangazi Halk Lokantası ile dar gelirli kişilere ucuz fiyata yemek yeme imkanı sunacaklarını vurguladı. Halk lokantasında yemeklerin self servis olacağını belirten Aydın, "Aynı anda 300-350 kişiye hizmet verilecek. İlk etapta günlük bin kişilik yemek imkanı sunacağız. hedefimiz esnafa rakip olmak değil, onlarla rekabet etmek değil. Dar gelirli vatandaşlarımıza uygun fiyatlı yemek hizmeti vermek. İleride belki de farklı noktalarda yine aynı hizmeti verebiliriz” ifadelerini kullandı.



CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise, "Sosyal belediyecilik anlamında her zaman söylediğimiz önce vatandaşımızın derdi ile dertleneceğiz. Ama yerelde bize düşen her türlü katkıyı koymak için yola çıktık" dedi.

Çok sayıda misafirin ve halkın katılım gösterdiği Osmangazi Halk Lokantası açılışı, kurdele kesimiyle gerçekleşti. Önlüğü giyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gelen vatandaşlara yemek dağıttı.