YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Çalışmaları devam eden Bursa’nın kent anayasası hakkında bilgi veren Başkan Bozbey, “Bursa bir yere yığıldı. Ne yaparsınız bu sefer? Yaşayamazsınız. Onun için planlama hataları Bursa’yı bu hale getirdi. Bunları bir mazeret olarak söylemiyorum. Bu sorunların çözümü noktasında onun için 1/100000’lik plana önem veriyoruz. Arkadaşlarımız büyük ihtimalle yıl sonuna kadar tamamlamış olacaklar. Ben 2026’nın ilk ayında yani Bursa’nın kent anayasası planının onaylanacağını düşünüyorum. Bütün Bursa’nın katmanlarıyla herkesin taleplerini alarak yaptığımız bir plan. Siyasiler, etraf, köyde yaşayan insanlarımız, muhtarlarımız, odalar, STK’lar da işin içinde. Bursalının bir kent anayasası olacak. Biz öncülük eden bir anlayışı koymaya çalışıyoruz” dedi.

“ÜCRET SENDİKACILIĞI DOĞRU DEĞİLDİR”

Geçtiğimiz günlerde Burulaş’tan yaşanan greve de değinen Bozbey, “Bursa’da ulaşımda ne denli sorun olduğunu biliyoruz. Grev söz konusu oldu. 12 saatlik grev yaşadık, ben canı gönülden Bursalılara teşekkür ediyorum. Benim arabamda yer var, ben alırım demeleri beni çok duygulandırdı. Sözleşme bağlandı. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Tabi ki sendika olmalı. Sendikasız bir düzen düşünmüyoruz. Ancak sendika taleplerini her iki tarafı da değerlendirmelidir. Ücret sendikacılığı doğru değildir. O işçilerin, çalışanların sosyal yanlarını güçlendirmelidir. O insanların üyelerini kültürel anlamda güçlendirmelidir. Bunu yapmayıp sadece ücret zamanı şunu alacağız, şunu istiyoruz sendikacılığı doğru değildir. Umarım sendikasız bir toplum düşünmediğimiz gibi, üyeleri aileleri ile birlikte sosyal, kültürel ve işler konusunda da eğitmelerini arzu ediyoruz, anlayış bu olmalı. Sendikalar olmalı ve olacaktır. İşçilerimiz de olacaktır, üye olma hakları vardır. Kendi örgütlenmelerini kendileri yapabilecek kabiliyetteler. 12 saatlik grev sonucunda sonuç tatlıya bağlandı. Tabi ki bizler tüm personelimizi, 13800 personelimiz var. Hepsi bizim için kıymetli. 13800’ünün de güvencede hissetmesi bizim için önemli. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK