Mahkeme, 18 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirkete üç ay süreyle geçici mühlet verdi. Bu kararla birlikte firma iflasa karşı yasal koruma altına alındı.

Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararı kapsamında, şirket ve ortaklarına ait taşınır ve taşınmaz malların devri yasaklandı. Ayrıca, rehin tesis etme, kefalet verme, ekipman devri ya da bağış gibi işlemler artık mahkeme onayına tabi olacak.

İcra ve İflas Kanunu gereğince alınan bu geçici mühlet kararı, şirketin mal varlığına yönelik haciz, icra ve benzeri işlemlerin durdurulmasını içeriyor. Aynı zamanda 6183 sayılı Kamu Alacakları Kanunu kapsamındaki takipleri de etkileyerek, 18 Nisan’dan itibaren firmaya yeni bir icra işlemi başlatılamayacak.

Geçici mühlet süresince şirketin mali yapısını ve ticari faaliyetlerini denetlemek amacıyla mahkeme üç konkordato komiseri görevlendirdi. Şirkete alacağı bulunan kişi veya kurumlar ise bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde mahkemeye başvurarak itirazda bulunabilecek. Ancak bu itirazların geçerli sayılabilmesi için, konkordato şartlarının oluşmadığını ortaya koyan belgelerle desteklenmesi gerekecek.