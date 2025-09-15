

Halk arasında 'milyoncu, ucuzlukçu' olarak bilinen mutfak ve ev gereçleri ticareti yapan Visse Home Mağazacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, borçları nedeniyle zorda kalınca konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuş ve geçtiğimiz yıl geçici mühlet almıştı. İndirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşların kapısında kuyruğa girdiği şirketin mali durumunu inceleyen Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 1 yıllık kesin konkordato mühleti verilmesine hükmetmişti.

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ'NDEN ALACAKLILARA ÇAĞRI

İlan.gov.tr internet adresinde 15.09.2025 tarihinde yayınlanan ilanda Konkordato Komiserliği tarafından alacaklılara alacaklarını bildirmeye davet etti.

İşte o ilan;

VİSSE HOME MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

- İSMAİL KALINKARA - 25463314716 T.C

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

2024/482 E ALACAKLILARA ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

BURSA 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA 2024/482 E. sayılı dosyasında, Bursa Sicil Müdürlüğünün 115788 sicil numarası ile (Mersis No: 0925103833900001) kayıtlı bulunan, Osmangazi Vergi Dairesi Müdürlüğü 9251038339 vergi kimlik numaralı VİSSE HOME MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ve İSMAİL KALINKARA - 25463314716 T.C nolu tacir ve şirket yetkilisine, 2004 sayılı 287.maddesi uyarınca, 18.10.2025 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verilmiş, kesin mühlet kararıyla birlikte, S.M.Mali Müşavir Nesrin BEŞE ve S.M.Mali Müşavir Sedat ŞEN’in Konkordato Komiserleri olarak görevine devama karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı olan davacılardan alacaklı olanların, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince, aşağıda belirtilen usulde alacak miktarlarını, dayanaklarını ve varsa delillerini bu ilan tarihinden itibaren onbeş gün (15 gün) içinde Konkordato Talep eden ŞİRKET MERKEZİ; Soğanlı Mah. Çelebi Mehmet Bul. No: 221A Osmangazi / Bursa adresinde Muhasebe birimine tatil günleri hariç 09:00-12:00 / 13:00-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, tasdikli vekâletname örneği ibrazının gerekli olduğu, Şirket Merkez adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kargo ile gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,Alacak kaydı sırasında; Konkordato Geçici süreye geçiş tarihi olan 01.08.2023 Tarihi itibari ile kaydedilmek istenen alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya Alacaklı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı suretlerini, muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedenin ne olduğunu, alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ile teminatın dayanak belgesi, alacağa istinaden devam eden hukuki süreç (dava/ icra takibi/ arabuluculuk) varsa ayrıntılı bilgisi, alacağın miktarı ve rehinli alacaklar hariç olmak üzere; konkordato Geçici mühletin verildiği tarih olan 13/05/2024 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu, varsa Konkordato Geçici süresi içerisinde teminatların tahsili sureti ile tahsil edilen tutarlarını, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin ne olduğunun bildirilmesi,

İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği, oy kullanma hakkından yoksun kalacakları hususu, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. ve 299.ncu maddeleri uyarınca ihtar ve ilan olunur.

Konkordato Komiser Heyeti

SEDAT ŞEN NESRİN BEŞE

S.M.Mali Müşavir S.M.Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi

