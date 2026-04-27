Bursa’da sigaraya karşı savaş açan kişilerin katılımıyla kurulan grup, yaptıkları sosyal faaliyetler ile farkındalığı arttırmaya başladılar. Bu grubuna girmenin şartı ise sigara içmemek.

Özellikle havaların ısınması ile birlikte doğa yürüyüşlerini arttıran ekip, gençlere örnek olmaya çalışıyorlar.

Çoğunluğu 40 yaş üzerine olan Sigarasız Dostlar Grubu, Nisan ayı içerisinde , Yalı Çiftlik Köyünden başlayarak Keten Dere, Kapanca Antik Liman, Yel değirmeni Tepesi ve Aya Yani Manastırı üzerinden Trilye’ye uzanan yürüyüş etkinliği, Kirazlı Yayla’dan başlayarak;Gölcük, Karabelen, Süleymaniye Köyü, Fasilelik, Erikli Yayla, Elmalık, Söğütlü Çeşme ve Kuru Çeşme yürüyüş etkinliği, Narlı, Karacaali, Büyük Kumla, Küçük Kumla ve Manastır – Gemlik hattında yürüyüş etkinliği ve Dolubaba’dan başlayarak Hüseyinalan Tuzaklı Piknik Alanı, Yamuk Söğütlü Çeşme ,Gökçeören Köyü ve Missi hattında yürüyüş etkinlikleri tertip etti.

Sigarasız yaşamla ne denli sağlı olduklarını ispat eden grup, zaman zaman yağan yağmur ve yer yer çamurlu parkurlara rağmen yürüyüş organizasyonlarından vazgeçmediler.

Herkesin merakla takip ettiği gruba son zamanlarda gençlerin katılım sağlaması ise dikkatlerden kaçmıyor. İlk etapta sadece erkek katılımcıların olduğu grupta zamanla kadın ve genç kızların katıldığı da görülüyor.