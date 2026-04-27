Yapılan açıklamaya göre, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar sırasında mevcut içmesuyu hatlarında arıza meydana gelmesi ihtimaline karşı, bazı mahallelerde planlı ve zaman zaman su kesintileri uygulanacak.

Kesintilerin, 28 Nisan 2026 ile 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak.

Su kesintisinden Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile bu bölgelerdeki cadde ve sokaklar etkilenecek.