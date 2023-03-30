TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Bayburt Özel İdare Spor’u 3-1'lik skorla mağlup etti.

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Bayburt Özel İdare Spor'u konuk etti. Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetirken, yardımcıları Kurtuluş Aslan ve Barış Sun oldu. Maçın dördüncü hakemi olarak Kemal Ögen görev yaptı..

BURSASPOR İLK 11

Maç öncesinde sakatlanan Enver Cenk Şahin, 11'den çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Karşılaşma öncesinde ilk 11'de oynayacağını açıkladığımız futbolcumuz Enver Cenk Şahin ısınma esnasında yaşadığı sakatlık sebebiyle kadrodan çıkartılmış, yerine Ömer Turan Görgüç ilk 11'e dahil oldu."

Yönetim tarafından "Futbol Sorumlusu" olarak takımın başına getirilen Özer Hurmacı'nın sahaya sürdüğü 11 şöyle:

Deniz Aydın-, Hamza Baran Arıkan, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç, Kubilay Sönmez, Emre Tepegöz, Enver Cenk Şahin, Hasan Ayaroğlu, Çağatay Yılmaz, Berat Altındiş

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 1: Hakem Batuhan Kolak'ın düdüğü ile karşılaşmaya konuk ekip Bayburt Özel İdare Spor başladı.

DAKİKA 5: Sol kanattan gelişen atakta Berat Altındiş ceza sahasına girdi ve defansın müdehalesi ile yerde kaldı. Hakem korner kararı verdi.