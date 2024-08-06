Dünyanın en büyük sosyal ağları arasında yer alan İnstagramın 5 ülkede kısıtlanmasının ardından tartışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ile İnstagram arasında yapılan görüşmelerde terör örgütü paylaşımlarında mutabakata varılmaması üzerine sonuç elde edilemedi.

Yüz binlerce kişi instagramda yaşanacak görüşmeleri merakla takip ederken, bu soyal ağın bir benzerinin daha olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de geliştirilen Touchapp’ın üye sayısı 100 bine yaklaştı.

İnstagramın uzun süre açılmaması durumunda bu sayısının yakın zamanda 500 bini bulabileceği konuşuluyor.

İnstagrama giriş yapabilmek için güvensiz ağlar ile bağlanmak ya da paralı uygulamalarla sayfaya giriş yapmak istemeyenler yerli uygulama Touchapp’ı tercih etmeye başladı.

Android ve iOS telefonlara yüklenebilen uygulama, instagrama benzerliği ile dikkat çekiyor.

Tauchapp nedir?

Tauchapp kişilerin kişiselleştirilmiş paylaşımlarını instagram gibi paylaşabileceği bir sosyal medya sayfasıdır. 2021 yılı aralık ayında kullanıma açılan Touchapp’i Touch Social’ın Kurucusu ve CEO’su İslam Faisal tasarladı.

Taouhapp nasıl kullanılıyor?

App Store ya da Google Play Store üzerinden yüklenen uygulama İnstagram ve benzeri uygulamalar gibi benzer özellikle taşıyor. Fotoğraf ve video yüklenebilen uygulama ile büyük topluluklara ulaşılabiliyor.

• Uygulamada benzerleri gibi arkadaşlıklar kurulabiliyor.

• İlgi alanları belirlenerek, ilgi alanlarına göre içeriklere ulaşılabiliyor.

• İçerik oluşturulması oldukça basit.

• Oldukça özgür olan platformda her türlü düşünceye ait video ve paylaşımlar yer alıyor

• Uygulamada paylaşımlar, sadece sayfada ki kişilere, ya da herkesin görebileceği iki seçenekle yapılabiliyor

• Yine bu uygulama da whatsapp , instagram, facebook ve telegram uygulamalarında olduğu gibi hikaye bölümü yer alıyor.

Touchapp nasıl yüklenir?

App Store ya da Google Play Store’den, Touchapp-Meaningful’u yüklemeniz yeterli. Uygulamaya üyelik yapabiliyor ya da facebook ve Google hesabınızdan da giriş sağlayabiliyorsunuz.