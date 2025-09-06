TFF 3. Lig Kırmızı grupta ilk iki haftayı kayıpsız kapatan Bursaspor, Perşembe günü oynanan kupa maçının ardından rotayı yine lige çevirdi. Adem Çağlayan’ın talebeleri Yeni Mersin maçından 9 puanla dönerek rakipleri ile olan puan farkını arttırmak istiyor.

Bursaspor ligin ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 8-0, kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı 2. Hafta maçında ise 1461 Trabzon’u 1-0 yenmeyi başarmıştı. Ligde henüz kalesinde gol görmeyen Yeşil Beyazlılar, yine gol yemeden 3 puanı almaya çalışacak. Bu sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Muhammet Demir yine Bursaspor’un en önemli silahlarından biri olacak.

Rakip Yeni Mersin İY ise lige kötü bir başlangıç yaparak taraftarlarını üzdü. İlk 2 haftada rakiplerine boyun eğen Akdeniz ekibi, kendi saha ve seyircisi önünde puan ya da puanlar almaya çalışacak. Yeni Mersin ligin ilk haftasında kendi sahasında Menemen FK’ya 4-1, ligin 2. Haftasında ise 68 Aksarayspor’a ise 2-0 yenilerek 2 maçta 0 çekti.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2. Lig Kırmızı grup 3. Haftasında Yeni Mersin İY-Bursaspor arasında oynanacak olan mücadele 7 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Mersin stadyumunda oynanacak.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT