Taban, voleybolda Filenin Sultanları’nın 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile, A Milli Futbol Takımı’nın ise Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İspanya ile karşı karşıya geleceğini hatırlatarak, iki maçın da dev ekranda yayınlanacağını açıkladı.

7 Eylül Pazar günü Heykel önünde kurulacak dev ekranda saat 15.30’da oynanacak Türkiye–İtalya voleybol finali ve saat 21.45’te başlayacak Türkiye–İspanya futbol karşılaşmasının birlikte izleneceğini belirten Başkan Taban, “7 Eylül Pazar günü iki maçı da heykel de birlikte izleyelim” ifadelerini kullandı.