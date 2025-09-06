Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Buluşmaları" programı çerçevesinde geldiği Sakarya’da Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı ziyaret etti. Şehrin geleceğine yön verecek proje ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken bizler için dinlenmek yok. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sahadayız, milletimizle yan yanayız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Türkiye Buluşmaları" programı çerçevesinde bir dizi ziyaret için Sakarya’ya geldi. Bu çerçevede Bakan Işıkhan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan, Sakarya’nın dört bir yanında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlanan, şehrin geleceğinde rol oynayacak projeleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’dan dinledi.

"Üretime ve istihdama maksimum desteği sunmak için"

Başkan Yusuf Alemdar, Sakarya’da yaşayan her bir bireye daha güzel bir şehir bırakmak için gayretle çalıştıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen Türkiye Buluşmaları organizasyonu vesilesiyle şehrimize hoş geldiniz. Sakarya’mız, 16 ilçesiyle sanayinin, tarımın ve turizmin merkezi olarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyor. Cumhur İttifakı çatısı altında çalışmalarımızı sürdürüyor, şehrimizin tüm paydaşlarıyla en iyi hizmeti sunmak için yol yürüyoruz. Sakarya’mızda attığımız adımlar, yürüttüğümüz her bir çalışma sizlerin de desteğiyle güç bulacaktır. Yürüttüğümüz projelerde, çözüm için bizlere sunduğunuz desteklerle motivasyon kaynağı oldunuz. Amacımız, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yaparak omzundaki yükleri paylaşmaktır. Şehrimizde yaşayan her bir bireye daha güzel bir gelecek miras bırakmak, üretime ve istihdama maksimum desteği sunmak için gayretle çalışıyoruz. Biz inanıyoruz ki bu vizyonla Türkiye güçlü lideri ve çalışma kadrolarıyla, uluslararası alanda pozisyonunu güçlendirecektir" dedi.

"Bize bu yolda yorulmak yok"

Türkiye Yüzyılı hedefleri için büyük bir gayretle çalıştıklarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Cumhurbaşkanımızın azmini gördüğümüzde bize yorulmak yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken bizler için dinlenmek yok, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Buluşmaları vesilesiyle tüm şehirlerimizde vatandaşlarımızla çok güzel etkileşimler kuruyoruz, sahadayız ve milletimizle yan yanayız. Bir bakan olarak belediyelerimize bugüne kadar her zaman destek olduk, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Alemdar, Bakan Işıkhan’a ziyaret için teşekkür ederek çalışmalara ilişkin kısa bir sunum yaptı.