Tarihiyle büyüleyen, doğasıyla nefes kesen “saklı cennet” Halfeti’de ulaşım artık daha konforlu hale geliyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, her yıl yerli ve yabancı yüzbinlerce turisti ağırlayan Halfeti ilçesinde ulaşım konforunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle turistik ziyaretlerin yoğun olduğu bölgelerde altyapı çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Halfeti’nin Savaşan Mahallesi başta olmak üzere Duraklı, Saylakkaya, Gözeli ve Kayadere mahallelerini kapsayan toplam 13 kilometrelik güzergâhta ikinci kat sathi kaplama asfalt çalışmalarına başladı.

Su altında kalan cami minaresi ve terk edilmiş taş yapılarıyla dikkat çeken Savaşan Mahallesi, bu çalışmalarla birlikte daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşacak. Aynı şekilde diğer kırsal mahallelerde de yolların yenilenmesiyle hem bölge halkı hem de turistler rahat bir ulaşım deneyimi yaşayacak.

Yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Saylakkaya Mahalle Muhtarı Ozan Demir, mahallelerinde gerçekleştirilen yol asfaltlama çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.