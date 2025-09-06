Dernek yönetimi ilçede yaptığı taramalar sonucunda belirlenen 57 ailenin, 100 çocuğuna anlamlı destek verdi.

Özel olarak bastırılan kartları ailelere teslim eden İnegöl Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu sayede çocukların istediği şeyleri alma şansı tanıdı.

Dernek Başkanı Osman Şentürk , ekonomik zorluk yaşayan ailelere eğitim ve öğretim yılı başlangıcında destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Şentürk, "Okul kıyafetleri ve kırtasiye yardımı ile çocuklarımızın yanında olduk. Kafkas Yardımlaşma Derneği olarak, eğitim çağındaki çocuklarımızın okullarına daha mutlu ve özgüvenle gitmeleri için kıyafet desteğinde bulunduk. Her yeni kıyafet, bir çocuğun yüzünde tebessüm; kalbinde umut oluyor. Siz de destek vererek, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yanında olabilir, onların sevinçlerine ortak olabilirsiniz.

Birlikte paylaşalım, birlikte büyütelim" dedi.

Yardımların öğrenci başına ise yaklaşık 5 bin TL'yi bulduğu öğrenildi.