Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı menajerliğine, daha önce takımda iki farklı dönemde forma giyen Caner Pekşen getirildi.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nın yeni takım menajeri Caner Pekşen oldu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüze yıllarca çubuklu formamızla pasör olarak hizmet eden Caner Pekşen; 2025-2026 sezonuyla birlikte Fenerbahçe Medicana Erkek A Takımımızın takım menajeri olarak görev yapacaktır. Hem sportif direktörlük hem de A takım menajerliğini sürdüren Dariusz Stanicki ise hem kadın hem de erkek takımların bağlı olduğu sportif direktör olarak görevine devam edecektir. Takım menajerimiz Caner Pekşen’e yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.