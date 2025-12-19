Salı günü deplasmanda Somaspor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdüren ve galibiyet serisi yakalayan yeşil beyazlılarda tüm gözler lig üçüncüsü Aliağa Futbol takımı ile yapılacak olan mücadeleye çevrildi. Şu ana kadar ligde oynanan 16 karşılaşmada 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 37 puan toplayan Bursaspor, bu karşılaşmalarda rakip ağlara 42 gol gönderirken kalesinde ise 13 gol gördü.

Son 4 lig maçını kayıpsız kapatan, son 2 lig maçında ise gol yemeden 7 gol atan yeşil beyazlılar, Aliağa Futbol karşısında da hata yapmak istemiyor. Bursaspor'un bu zorlu maçta yine en büyük kozu, son haftaların golcü ismi Muhammet Demir ile İlhan Depe, Musa Çağıran, İlhan Depe ve Sertaç Çam olacak.

ALİAĞA FUTBOL NASIL BİR EKİP?

Sezona iyi bir başlangıç yapmasına karşın son haftalarda düşüşe geçen Aliağa Futbol, bu sezon oynadığı 16 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 30 puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor. Son 4 lig maçında 7 puan kaybeden konuk ekip, Salı günü oynanan lig maçında sahasında 68 Aksarayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Veli Çetin ve Kerem Paykoç cezalı duruma düştü. Bu nedenle zorlu Bursaspor maçında Aliağa Futbol, bu iki futbolcusundan yoksun olarak sahaya çıkacak. Konuk ekip bugüne kadar deplasmanda oynadığı 8 lig maçında ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Deplasman maçlarında 10 gol atma başarısı gösteren ekip, kalesinde ise 8 gol gördü.

Aliağa Futbol'un Bursaspor karşısında en etkili silahları ise bu sezon ligde 9 golü bulunan orta saha oyuncusu Harun Kavaklıdere, 8 golü bulunan Mertcan Açıkgöz ve 4 golü bulunan Ahmet İlhan Özek olacak.

BURSASPOR-ALİAĞA MAÇ PROGRAMI

Nesine 2. Lig Kırmızı grup 17. haftasında Bursaspor-Aliağa Futbol arasında oynanacak lig maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak. Karşılaşma Sıfır TV Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.