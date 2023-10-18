Bursaspor, TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 9. hafta karşılaşmasında deplasmanda Bucaspor’a konuk oldu. 

Yeni Buca Stadı’nda oynanan mücadeleden Yeşil Beyazlılar 3-0 mağlup ayrıldı.Ev sahibi ekibinin golleri, 45. dakikada Taşkın Çalış, 53 ve 56. dakikalarda ise İlhan Depe'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

 44′: Bursaspor 1-0 geriye düştü. Taşkın Çalış ev sahibi ekibi öne geçiren golü kaydetti. Taşkın’ın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta yerden seken top Canberk Yurdakul’u geçip filelerle buluştu.

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53′: Ahmet Aslan’ın asistinde İlhan Depe kafa vuruşuyla takımının 2. golünü kaydetti. 2-0

56′: Bucaspor’dan İlhan Depe’nin golü skoru 3-0 yaptı.

90′: Berke‘nin vuruşunda Ertuğrul Kurtuluş topu çizgiden çıkarttı.