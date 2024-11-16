Maç, Bursaspor’un üstün oyunuyla başladı ve yeşil-beyazlı takım, ilk yarıda bulduğu iki golle rakibine gözdağı verdi.

İlk yarı 2-0 Bursaspor üstünlüğüyle sona erdi. Bursaspor’un etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürdü ve maçın sonlarına doğru bulduğu bir golle farkı üçe çıkardı. Bulvarspor ise maç boyunca Bursaspor’un temposuna ayak uydurmakta zorlandı ve pek etkili olamadı.

Bursaspor’un gollerini atan oyuncular, takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. Bu galibiyetle Bursaspor, puan sıralamasındaki yerini güçlendirerek, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşattı.