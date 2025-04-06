Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Bursaspor'un, küme düşme hattındaki 23 Elazığ FK'yı 3-1'lik skorla yenmesiyle sona erdi. İlk yarıda bulduğu gollerle öne geçen yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarıda da baskısını sürdürerek skoru 3-1'e taşıdı. Bursaspor oyuncusu Furkan Sakı, 90. dakikada kendi kalesine gol atmasına rağmen takım galip geldi. Bu galibiyetle Bursaspor, ligdeki zirve mücadelesini sürdürdü.

Hakemler: Murat Kasap, Kerem Kalkan, Erdem Tanış

Bursaspor: Anıl Atağ, Furkan Emre Ünver (Muhammet 71'), Taha Can Velioğlu, Furkan Sakı, İlhan Depe ( M. Babaoğlu 79'), Yiğit Ali Bayrak, Zeki Dursun (F. Özyapı 71'), Musa Çağıran, Berkan Mahmut Keskin (Ahmet 46'), Sedat Cengiz, Mücahit Can Akçay (H. Gür 61')

23 Elazığ FK: Abdulmelik Talha Bayram, Batuhan Beştaş, Sezer Kahraman, Muhammed Dursun (R. Yurdakul 62'), Eren Taştan, Anıl Çıracı, Abdullah Yıldızer (S. Yıldırım 62'), Boran Tütünci, Burak Kaan Sezgin (M. Ocak 73'), Hüseyin Akın Aydın (A. Gençtürk 81'), Haktan Yüce (O. Turan 73')

Sarı kartlar: Abdullah Yıldızer (Elazığ 33'), Taha Can Velioğlu 46'), Ahmet (Bursaspor 86'), F Özyapı (Bursaspor 90+3')

Kırmızı kartlar:

Goller: Sedat Cengiz (Bursaspor 12'), Muhammet (Bursaspor 78'), Muhammet (Bursaspor 84'), F. Sakı (Bursapor kendi kalesine gol 90')