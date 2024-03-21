Bursaspor Kulübü’nün kötü gidişatındaki en büyük etken olan transfer tahtası sorununun yeni sezonda çözüleceğini söyleyen Genel Sekreter Erkan Öncel, “30’a yakın dosya var. Yaklaşık 300 milyon TL’ye tekabül ediyor. Bizim öngörümüz 100-150 milyon TL civarına çözeriz diye düşünüyoruz” dedi.

Bursaspor Genel Sekreteri Erkan Öncel, gündeme dair açıklamalar yaptı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda Öncel, “Takımımızın performansındaki yükseliş, camiayı da hareketlendirdi. Çocuklarımızdan beklentimiz de var. Futbol sürprizlerle dolu. Süreci takip edeceğiz. Çocuklarımız bitti demeden bu iş bitmeyecek gibi gözüküyor. Onların yanında olup, sonuna kadar da destekleyeceğiz. Bu hikayenin sonunun mutlu bitmesini çok istiyoruz. Kötü başlayan bir hikayenin iyi bitmesi için Sinan Bür ve yönetimi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bursaspor 12-13 yıldan beri ciddi şekilde yorulmuş. Her anlamda yorulmuş. Hem maddi hem de sportif anlamda sıkıntılar yaşanmış. Altyapıdan yetiştirdiğimiz her çocuğu satıp, para kazanmayı düşünmüşüz. Öncelik hep para olmuş. Sportif anlamda verim almak düşünülmemiş. Maddi olarak da Bursaspor hak ettiğini alamadan çocuklar kaybedilmiş. 57 gündür görevdeyiz. Saha içine baktığımızda 9 maç oynanmış. 4 kayıp var, diğer 5 maçtan ise puan veya puanlar alınmış. Çocuklar çok ciddi travma geçirmiş. Biz onlara sarıldık, sevgiyle kucakladık. Psikolojik kayıplarını gidermeye çalıştık. Sahaya odaklamaya çalıştık. Bunun sonucunda da reaksiyonu geç de olsa vermeye başladılar. Son 3 haftada 7 puan aldık. Aldığımız sonuçlardan sonra da Kırklarelispor ve Zonguldakspor maçları da ciddi anlam kazandı” açıklamasında bulundu.

“Benzinlik arazisinden 250 milyon TL beklentimiz var”

Erkan Öncel, benzinlik arazisiyle ilgili ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öncel, “Benzin arazisi ile ilgili sürecin devam ettiğini, hem Ziraat Bankası ile ilgili diyalogların devam ettiğini, yatırımcı firmalarla da konuştuğumuzu söylemek isterim. Hedeflediğimiz rakam var. O rakama ulaşmaya çalışıyoruz. Bu arada da Ziraat Bankası ile görüşen bir komitemiz var. Onlar da süreci devam ediyorlar. Bursaspor’un menfaatleri doğrultusunda güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Ziraat Bankası’yla ilgili siyasi etkenler de devrede. Ziraat Bankası da Bursaspor adına tasarruf kullandığını da söyleyelim. Kongreden önce bu işi halletmeyi hedefliyoruz. Kıymet takdiri ile ilgili bankanın da teşebbüsü oldu. Siyasi idaresi kullanarak bunun da önüne geçtik. Eski kıymet takdiri ile bu işi çözebileceğimizi bankayı ikna ettik. Nisan sonu gibi bu iş biter diye düşünüyoruz. Hukuk servisimiz de konuyla ilgili çalışıyor. Alıcı firmalarla da görüşmeler sürüyor. Öngördüğümüz rakamı yakalamaya çalışıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Erkan Öncel, “Buranın bazı handikapları var. Petrol Ofisi’nin 2027’ye kadar sözleşmesi var. İstasyonu alacak kişi 3 yıl beklemek durumunda. Bunları kabul eden firma burayı alacak. O süreci de göreceğiz. Bizim hedeflediğimiz rakam 200 milyon TL’nin üzerinde. Şeffaflığa önem veriyoruz. Net söyleyeyim, 250 milyon TL civarında bir rakamı hedefliyoruz. Eğer o hedefe ulaşırsak, bankayı ve diğer borçları da çözüyoruz. Kulübün kasasına da 100 milyon TL civarında para kalsın istiyoruz. Her türlü girişimi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Recep Günay’ı tanık gösterdik”

Bursaspor Genel Sekreteri Erkan Öncel, bir önceki dönemin açtığı davalarla alakalı, sosyal medyada çıkan dedikoduların çok çirkin olduğunu söyledi. Öncel, “Çok dedikoduların üretildiği, sosyal medyada kaynak olmadan konuştuğu, dedikodu malzemesi olan ‘Recep Günay yönetimindeki dava dosyaları’ ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Kulüp avukatımız bütün dosyaları takip ediyor. Sürecin nereye gideceğini hukuken biz de bilemeyiz. Bursaspor’u sevenler lütfen artık bu konuda dedikoduya inanmasınlar. Biz kulüp avukatlarımızla birlikte hukuki süreci takip ediyoruz. Dosyaların nereye evirileceğini bilmiyoruz ama sonuna kadar bu davaların takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Hatta bir dosya ile ilgili tanık olarak Recep Günay’ı yazdırdık. Açılan davaları biz takip etmiyoruz gibi algı oluşturmaya çalışıyor. Çok çirkin. Herkes kendisini çok daha iyi Bursasporlu olduğunu iddia ediyor. O zaman en büyük Bursasporlu benim diyeyim. Ama değilim. Çünkü herkes en iyi Bursasporlu. Sevgi eylem gerektirir. Ama biz zarar veriyoruz. Sosyal medya çok tehlikeli bir alan. Ne kadar anlatsak da dedikodular devam ediyor. Bursaspor üzerinden kimse egolarını ve komplekslerini yürütmesin. Biz buraya emaneten gelmedik. 3 aylık da gelmedik. En iyi hizmeti vermek için geldik” dedi.

“100-150 milyon TL’ye transfer tahtasını açmayı planlıyoruz”

Erkan Öncel, şirketleşme konusuyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: “Motivasyonumuzun ağırlıklı kısmı transfer tahtası ve şirketleşme ile alakalı. Şirketleşme, Bursaspor’un olmazsa olmazı. Bursaspor’u yeni döneme, yeniden dirileşe katkı koyacak en önemli olgusu şirketleşmedir. Arkadaşlarımız çalışıyor. Bu işi bilenlerden destek alıyorlar. 15-20 kişi ciddi bir yol alındı. Bütün paydaşların da delegelerin de içinde olduğu bir sistemi istiyoruz. Ortak aklın oluşturduğu bir yer olsun istiyoruz.”

Transfer tahtasıyla ilgili olarak da Öncel, “Transfer tahtası ile ilgili de odaklandığımız nokta farklı. Önümüzde iki maç var. O maçları geçtiğimiz zaman transfer tahtası ile ilgili çalışmalarımız zaten sürüyor ancak çok hızlandıracağız. Nisan ayı ile birlikte tüm konsantrasyonumuzu oraya vereceğiz. Kentin de büyük desteğine ihtiyacımız var. Bunu bir daha söylemenin mahsuru yok. 3-5 kişi hadi transfer tahtasını açalım demesiyle olmaz. 30’a yakın dosya var. Yaklaşık 300 milyon TL’ye tekabül ediyor. Bizim öngörümüz 100-150 milyon TL civarına çözeriz diye düşünüyoruz. Dosyalar hep el değiştirmiş. Bununla ilgili de çok mesafe aldığımızı da söyleyebilirim. Antrenmanımızı yaptık. Pozisyon alma konusunda da hazırız. Bu bilinçle hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.