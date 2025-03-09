Bursaspor, Nesine 3. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda karşılaştığı Belediye Kütahyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuç, yeşil-beyazlıların grup liderliğini sürdürdüğü ancak ilk mağlubiyetini aldığı karşılaşma oldu. Namağlup lider olarak şampiyonluk yolundaki en kritik maçlarından birine çıkan Bursaspor, Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan mağlup ayrıldı.

Hakemler: Berkan Çetin, Uğur Çakmak, Hakan Tunç

Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu (Sedat Cengiz dakika 27), Mehmet Yiğit, Furkan Özyapı, Ahmet İlhan Özek (Bora Yılmaz dakika 57), İlhan Depe, Yiğit Ali Bayrak (Muhammet Zeki Dursun dakika 82), Musa Çağıran, Berkan Mahmut Keskin (Hamza Gür dakika 46), Mücahit Akçay

Belediye Kütahyaspor: Taylan Arman, Şemsettin Ender Kılıç, Mustafa Akyıldız, Mücahit Çakır, Onur Kolay (Savaş Yorulmaz dakika 73), Alpay Eroğlu (Gökay Iravul dakika 82), Gökay Eser (Güney Sağır dakika 74), Eren Kaya (Emir Sezgin dakika 66), Ömer Faruk Sezgin, Veysel Ünal, Emir Can Çelik

Sarı kartlar: Ahmet İlhan Özek (Bursaspor), Eren Kaya (Kütahyaspor), Mücahit Can Akçay (Bursaspor), Sedat Cengiz (Bursaspor), Emir Sezgin (Kütahyaspor), Abdullah Tazgel (Bursaspor)

Goller: Ömer Faruk Sezgin (Kütahyaspor dakika 1), Ömer Faruk Sezgin (Kütahyaspor dakika 17), Yiğit Ali Bayrak (Bursaspor dakika 52), Güney Sağır (Kütahyaspor dakika 90+2)