Corendon Airlines Park Stadyumunda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eleme maçı karşılıklı ataklarla başladı. Maç Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Özcan Sultanoğlu, Kerem Kalkan
Sarı kartlar: Ertuğrul Furat (Bursaspor), R. Safuri (Antalyaspor), Y. Boli (Antalyaspor)
Kırmızı kart:
Goller: R. Safuri (Antalyaspor) Tomas Cvancara (Antalyaspor)
İlk 11'ler
Bursaspor: Kerem Matışlı, Furkan Emre Ünver, Alperen Babacan, Emir Kayacık, Enes Kaya, Tunahan Ergül, Sefa Narin, Zeki Dursun, Ahmet Hakan Atış, Ali Kerem Yıldız, Ertuğrul Furat
Antalyasapor: Abdullah Yigitler, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, G. Dzhikiya, J. Ceesay, T. Cvancara, R. Safuri, N. Storm, Y. Boli
Maçtan Önemli Dakikalar
36. dakikada Antalyaspor Ramzi Safuri'nin penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Mücadelede ilk 45 sona erdi.
ANTALYASPOR:1 BURSASPOR:0
İkinci yarı başladı
Antalyaspor 48. dakikada 2. golü buldu.
Kontrpiyede kalan Kerem Matışlı'nın bakışları arasında top filelere gitti.
Golü atan isim Tomas Cvancara.
Antalyaspor 60. dakikada Yohan Boli'nin golüyle farkı 3'e çıkardı.