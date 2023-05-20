Sezonun son haftasına oldukça riskli bir bölgede giren Bursaspor, deplasmanda Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi… Bu skor iki takımı da ligde bırakırken, Şanlıurfa’ya 2-0 yenilen Batman Petrolspor 3.Lig’e düşen son takım oldu…

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta evinde Somaspor’a 5-3 mağlup olarak kendini ateşin içine atan Bursaspor, sezonun son haftasında Eşin Group Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak küme düşmekten son anda kurtuldu…

Aydın’ın Nazilli İlçe Stadı’nda oynanan ve Süper Lig hakemi Volkan Bayarslan’ın yönettiği mücadeleye iyi başlayan yeşil beyazlılar, 12. dakikada Çağatay Yılmaz’ın attığı golle 1-0 öne geçti…

Ancak, ev sahibi takım devrenin son dakikasında Nurettin Çağlar’la eşitliği sağlayınca ilkyarı 1-1 tamamlandı….

Mücadelenin ikinci yarısında her iki takımın çabaları gol için yetmeyince karşılaşma 1-1 sona erdi…

Bu skor iki takımı da ligde tutarken, grupta küme düşen son takım Şanlıurfaspor’a 2-0 mağlup olan Batman Petrolspor oldu…

