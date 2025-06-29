Türkiye’de yüksek enflasyonun etkisiyle sigara fiyatlarına art arda zamlar yapılırken, perşembe günü açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı ile ÖTV oranı yeniden güncellenecek.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, yılın ilk 5 ayında ÖTV’de en az yüzde 12,92 artış yapılması kesinleşirken, haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle sigaradaki ÖTV artışının yüzde 14 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Sigaraya en az 5 TL zam gelecek

Sözcü’de yer alan habere göre, ÖTV oranındaki artış nedeniyle sigara fiyatlarına markadan bağımsız zam gelecek. Mevcut fiyatlar göz önünde bulundurulduğunda, perşembe gününden itibaren sigara fiyatlarının 5 ile 8 TL arasında artması öngörülüyor.

1 TL'lik sigaranın 81 kuruşu vergiye gidiyor

Sigara fiyatlarında yaşanan aşırı artışın temel nedeni ise vergi oranlarından kaynaklanmakta. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigaraların büyük bölümünün ÖTV ve KDV vergilerinden oluştuğunu belirterek, "Örneğin bugün 80 liraya satılan bir paket sigaranın %81’e yakını vergilerden oluşmaktadır. Yani 80 liraya satılan bir paket sigaranın yaklaşık 64,5 lirası ÖTV ve KDV’dir." ifadelerini kullandı.