Belediye Kütahyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, pazar günü oynanacak karşılaşmada Bursaspor taraftarlarının, kulübe ayrılan bölümler dışında Bld. Kütahyaspor taraftarlarının bulunduğu alanlardan bilet satın aldığı tespit edildi. Ancak bu biletlerin alınmış olmasına rağmen, söz konusu tribünlere girişe izin verilmeyeceği duyuruldu.Bursaspor Kulübü, taraftarlarına bu konuda dikkatli olmaları ve yalnızca kendilerine ayrılan bölümlerden bilet temin etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber merkezi