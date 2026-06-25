Yeşil-beyazlılar, 27 Haziran Cumartesi günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanarak Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Bursaspor'da tatil dönemi sona eriyor. Yeşil-beyazlı ekibin merakla beklenen yeni sezon hazırlık kampı ve açılış programının takvimi resmiyet kazandı. Futbolcular, 27 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri‘nde bir araya gelecek. Takım, tesislerdeki toplanmanın ardından aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirilecek antrenmanla 2026-2027 sezonunun ilk çalışmasını yapacak.



Yeni transferler sahaya çıkıyor

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde yapılacak sezonun ilk antrenmanında, Bursaspor yönetiminin kadroya kattığı yeni yabancı transferler Juergen Elitim, Toral Bayramov ve Amine Boutrah'ın da yer alması ve yeşil-beyazlı formayla ilk çalışmalarına çıkması bekleniyor.



Taraftarın durumu bugün netleşecek

Bursasporlu taraftarların ilk idmanı tesiste takip edip edemeyeceği konusu ise henüz netlik kazanmadı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde bulunan Mesut Şen Sahası‘ndaki zemin bakım ve yenileme çalışmalarının devam etmesi sebebiyle, taraftarların tesislere alınma durumunun yönetim ve teknik heyet arasında yapılacak son değerlendirmenin ardından bugün içerisinde karara bağlanacağı bildirildi.



Kaynak: İHA