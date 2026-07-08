Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmaya Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin ve çok sayıda esnaf katıldı. Programda esnafın sorularını yanıtlayan Başkan Çelik, Bursaspor’un Bursa’nın ortak değeri olduğunu vurgularken, çarşının kulüp için önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

"Bursaspor’a maddi manevi destek vermeye hazırız"

Programda konuşan Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, "Bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Sevgili Enes Başkanımızın Bursaspor’a destekleri çok büyüktür. Katılımları için kendilerine de teşekkür ediyorum. Burada sizlerin sorularını yanıtlayacak. Bizler de Bursaspor’a maddi manevi her türlü desteği her zaman vermeye hazırız" dedi.

"Kapalıçarşı Bursaspor'un kalelerinden biri"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ise çarşı esnafıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uzun zamandır çarşıyla alakalı bir düşüncemiz vardı, gelmek istiyorduk ama kısmet bugüneymiş. Bursaspor denilince akla Kapalıçarşı geliyor, bazı mahalleler geliyor. Buralar Bursaspor’un tabiri caizse kaleleri diyebileceğimiz noktalar. Böyle bir noktada aranızda olmak bana mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

"Bursa'yı seven takımını da sever"

Bursaspor’un yalnızca bir futbol kulübü değil, Bursa’nın ortak değeri olduğuna dikkat çeken Çelik, "Bursa’da yönetici olmak, ne yaptığınızdan bağımsız olarak önemli bir sorumluluktur. Bürokrat olabilirsiniz, farklı bir görevde olabilirsiniz. Bursa’yı seven, havasını seven, toprağını seven insan Bursa’nın takımını da sever. Bursa’ya ilgi duymayan bir insan ne takımını sever, ne sokağını sever, ne çarşısını sever. İnşallah Bursa’yı gerçekten seven insanların Bursa’da önemli yerlerde olmasını canıgönülden istiyorum" diye konuştu.

"Süper Lig'de olan bir Bursaspor istiyoruz"

Bursaspor’un hedeflerine ilişkin de konuşan Başkan Çelik, "Önümüzdeki sezon için artık 10 ay kaldı. Bir ay sonra lig başlıyor. 10 ay sonra Süper Lig’de olan bir Bursaspor ve bundan sonra da bu ligleri bir daha test etmeyen, alt ligleri bir daha görmeyen bir Bursaspor yaşarız. İnşallah biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu seneyi de güzel bir şekilde geçirip, seneye Süper Lig’de burada yine bir kahvaltı yaparız" dedi.

Kaynak: İHA