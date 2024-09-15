Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu başarıyı kutladı.

Başkan Bozbey, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İşte taraftar, işte ŞAMPİYON! Ligin ikinci maçında müthiş bir galibiyetle Tokat Belediye Plevnespor’u 3-0 yenen Bursasporumuzu yürekten kutluyorum. Maçın her saniyesinde harika bir performans sergileyen futbolcularımıza, teknik ekibimize, yönetime ve en önemlisi de özlediğimiz şampiyon Bursaspor tribünlerini oluşturan taraftarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Özlediğimiz Bursa, özlediğimiz Bursaspor sahalarda!"