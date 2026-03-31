Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bursaspor, ligin 29. haftasında sahasında Güzide Gebzespor ile karşılaştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, söz konusu mücadelede yaşanan çirkin ve kötü tezahürat, tribünlerde seyircinin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılması ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle Bursaspor’a toplam 298 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

BURSASPOR'A CEZA YAĞDI

PFDK, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"BURSASPOR Kulübünün, 24.03.2026 tarihinde oynanan BURSASPOR-GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 10. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 211.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi"