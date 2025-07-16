Bursaspor'da 2025-2026 sezonu öncesi kadro yapılanması devam ederken, iki oyuncuyla daha yollar ayrıldı. Kulüp, resmi açıklamayla Taha Can Velioğlu ve Bora Yılmaz'a teşekkür ederek veda etti.

Timsah formasıyla geçmiş sezonlarda şampiyonluk sevinci yaşayan iki deneyimli isim, kulübün veda mesajında özel olarak anıldı. Taha Can için yapılan açıklamada, "Kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Bora Yılmaz için de, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Bora Yılmaz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" açıklaması yapıldı.