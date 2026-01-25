WhatsApp’ın yeni beta sürümünde denenen özellik, gruba eklenen yeni üyelerin katılım öncesindeki mesajları görüntüleyebilmesine olanak tanıyor. TestFlight beta programını kullanan bazı kullanıcılar bu seçeneğe şimdiden erişebilirken, özelliğin önümüzdeki haftalarda daha geniş bir beta kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.

Bu kapsamda gruba dahil olan yeni kullanıcılar, son 14 gün içinde paylaşılan ve en fazla 100 mesajdan oluşan sohbet geçmişini otomatik olarak görebiliyor. Böylece gruptaki konuşma akışına hızla hakim olunarak “benden önce ne konuşuldu?” sorusuna ihtiyaç kalmıyor.

NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni bir grup üyesi eklendiğinde, grup bilgileri ekranından ilgili kişi seçildiğinde ekranın alt bölümünde sohbet geçmişini paylaşma seçeneği görüntülenecek. Grup yöneticisi ise geçmiş mesajlardan hangi süreyi kapsayan bölümün yeni üyeyle paylaşılacağını belirleyebilecek.

Paylaşım otomatik gerçekleşmiyor; bu adımı yapan kişi, mesaj geçmişinin gönderilmesini onaylamalı. WhatsApp, paylaşım işlemi için birkaç kez onay uyarısı göstererek yanlışlıkla gönderimin önüne geçiyor.

ANDROID BETA SÜRÜMÜNDE DENENMİŞTİ

Bu özellik daha önce Android beta sürümlerinde de test edilmişti. Sohbet geçmişi paylaşım özelliğinin resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı.