Candess Mobilya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özge Fidanverdi, çeyrek asırlık firmanın birikimi ve güçlü vizyonuyla bu yıl fuarda çok konuşulacak işlere imza atacaklarını söyledi.

Fidanverdi yaptığı açıklamada, “Çeyrek asırlık firmamızın gücü, babamın vizyonu ve güçlü ekibimizin desteğiyle; her şeye ve piyasadaki ekonomik krize inat, bu yıl İstanbul Mobilya Fuarı’nda dünya genelinde ses getirecek tasarımlarla sahnede olacağız. Birçok ilki Candess Premium imzasıyla hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Candess Premium, 2026 İstanbul Mobilya Fuarı için özel olarak hazırladığı 3 yepyeni koleksiyon ile ziyaretçilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Henüz perde arkasında sır gibi tutulan bu özel koleksiyonlar, çok yakında İstanbul Mobilya Fuarı’nda ilk kez sergilenecek. Sektörde şimdiden merak uyandıran Candess Premium standı, yenilikçi tasarımları ve güçlü duruşuyla fuarın dikkat çeken noktalarından biri olmaya aday.

Hazır olun…

Candess Premium bu yıl gerçekten çok konuşulacak.