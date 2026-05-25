Mustafakemalpaşa Çimenspor’u kendi sahasında 11-0 gibi tarihi bir skorla mağlup eden yeşil-beyazlı temsilcimiz, grubunda liderliğe yükseldi.

Kurtuluş Sahası’nda oynanan TFF Kadınlar 3. Lig 10. Grup müsabakasında, İnegöl Turgutalp Spor Kulübü baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada rakip fileleri tam 11 kez havalandırdı. Defansta geçit vermeyen, hücumda ise durdurulamayan İnegöl’ün Kızları, bu muhteşem galibiyetle puanını 7’ye çıkararak averajla zirvenin yeni sahibi oldu.

Sezai Çelik: "Tebrikler İnegöl'ün Kızları"

Maçın ardından büyük bir mutluluk yaşayan İnegöl Turgutalp Spor Kulübü Başkanı Sezai Çelik, takımı ve teknik heyeti gönülden kutladı. Başkan Çelik yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kurtuluş Sahası’nda oynanan müsabakada Mustafakemalpaşa Çimenspor’u 11-0 mağlup ederek üçüncü haftanın sonunda liderliğe yükselen Kadın Futbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Tebrikler İnegöl’ün Kızları... Tebrikler emeği geçen hocalarımız. Bu başarı hepimizin!"

3. Hafta Sonunda 10. Grup Puan Cetveli

Temsilcimizin liderliğe oturduğu TFF Kadınlar 3. Lig 10. Grup'ta 3. hafta maçları sonrasında oluşan puan durumu ise şu şekilde şekillendi:

Gözler 4. Hafta Derbisinde

Ligde fırtına gibi esen İnegöl Turgutalp Spor Kulübü, önümüzdeki hafta (7 Haziran 2026) en yakın takipçisi Osmangazi Başaran Spor Kulübü ile deplasmanda kritik bir liderlik mücadelesine çıkacak.

Kaynak: BÜLTEN