Yazılı bir açıklama yapan Başkan Volkan Kardaş, hijyen kurallarına uygun olmayan ve kayıt dışı şekilde gerçekleştirilen işlemlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti. Denetimsiz ortamlarda yapılan et işleme faaliyetlerinin hem vatandaşları riske attığını hem de kurallara uygun şekilde hizmet veren esnafı mağdur ettiğini vurgulayan Kardaş, vatandaşların yalnızca ruhsatlı ve hijyen standartlarına uygun işletmeleri tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

“Halk Sağlığı Hepimizin Ortak Sorumluluğu”

Kurban Bayramı’nın manevi atmosferine dikkat çeken Kardaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bayram döneminde yetkisiz kişiler tarafından merdiven altı şekilde yapılan kaçak kıyma çekimi ve sağlıksız ortamlarda gerçekleştirilen et parçalama işlemleri hem vatandaş sağlığını riske atmakta hem de kurallara uygun şekilde hizmet veren esnafımızı mağdur etmektedir.”

Açık alanlarda ve hijyen kurallarına uyulmadan yapılan işlemlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Kardaş, vatandaşların kurban etlerini denetlenen işletmelerde işlem yaptırmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Vatandaşlara İhbar Çağrısı

İnegöl Köfteci, Aşçı, Tatlıcı ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Volkan Kardaş, bayram süresince ilgili kurumlarla birlikte gerekli denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, kayıt dışı faaliyetlere karşı vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini söyledi. Kardaş, hijyen kurallarına aykırı ve kaçak şekilde kıyma çekimi yapan kişilerin görülmesi halinde zabıta ekiplerine veya belediyeye ihbarda bulunulmasını rica etti.

Başkan Kardaş açıklamasının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.