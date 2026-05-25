Türkiye mobilya sektörü, üretim kapasitesi, ihracattaki başarısı ve tasarıma dayalı gelişimiyle son dönemde öne çıkan alanlar arasında yer alıyor. Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, dünya ekonomisindeki belirsizliklere rağmen mobilya sektörünün Türkiye ekonomisine katkı sağlayan güçlü sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Mobilya ihracatında 8,4 milyar dolarlık başarı

Aynı zamanda Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı olan Taklacı, mobilya sektörünün son 20 yılda sanayileşme konusunda önemli bir ivme yakaladığını belirtti. Dijitalleşmenin de sektöre katkı sunduğunu ifade eden Taklacı, işletme sayısının 40 bini, çalışan sayısının ise 420 bini aştığını vurguladı. Taklacı, 2025 yılı ihracat rakamlarının sektör açısından dikkat çekici bir başarıya işaret ettiğini dile getirdi.

Taklacı, “2025 yılında mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatımız 8,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dünya mobilya ihracatçıları sıralamasında 7’nci sıradaki yerimizi sağlamlaştırdık” dedi. Net mobilya ihracatının ise 4,6 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Sektörde ihracatın kilogram değerinde yaşanan artış da öne çıkan başlıklardan biri oldu. Türkiye genelinde mobilya ihracatında kilogram başına ortalama değer 3,10 dolara yükselirken, el emeği ve özel tasarım ürünlerin ön plana çıktığı Ankara ile Adana gibi illerde bu değerin 12-15 dolar seviyelerine kadar çıktığı ifade edildi.

2025 yılında mobilya sektörü açısından en dikkat çeken gelişmelerden biri de Körfez ülkelerine yapılan ihracattaki hızlı artış oldu. Özellikle Suudi Arabistan pazarında yüzde 200’ün üzerinde büyüme yaşandığı aktarılırken, bu pazarın Türkiye için stratejik bir konuma geldiği vurgulandı.

Mobilya ihracatında Irak ilk sıradaki yerini korurken, Irak’ı İngiltere, Almanya, ABD, Libya ve Fransa izledi. Bunun yanı sıra yıllık 1 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilen ülke sayısının 150’ye ulaştığı bildirildi.

İstanbul liderliğini korudu

Mobilya ihracatında iller bazında ilk sırayı 3,5 milyar dolarlık ihracat hacmiyle İstanbul aldı. İstanbul’un ardından 910 milyon dolarla İnegöl/Bursa, 820 milyon dolarla İzmir, 600 milyon dolarla Kayseri ve 590 milyon dolarla Gaziantep geldi.

Taklacı, sektörün ithalatında özellikle akıllı mobilya parçaları ve ileri teknolojiye sahip aydınlatma ürünlerinin dikkat çektiğini belirtti. Ancak bu alanlarda yerli üretimi güçlendirmek amacıyla yeni yatırımların gündemde olduğunu söyledi.

Aydınlatma, mekanizma hırdavatı ve kimyasal ürünlerde yerlilik oranını yüzde 88 seviyesinden yüzde 99’a çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Taklacı, sektörün 2030 yılına kadar her yıl ortalama yüzde 10 büyümesini beklediklerini kaydetti.

E-ticaret ve artırılmış gerçeklik dönemi

Sektörün gelecek vizyonunda dijitalleşme ve sürdürülebilirlik önemli yer tutuyor. 12. Kalkınma Planı kapsamında çevre dostu üretim, yeşil dönüşüm ve e-ticaret altyapısına ağırlık verileceği açıklandı.

Taklacı, artırılmış gerçeklik destekli satış yöntemleriyle e-ticaretin toplam satışlar içindeki payını yüzde 25’e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, yüksek tasarım stratejisi sayesinde Avrupa pazarındaki etkinliği daha da artırmayı amaçladıklarını söyledi.