Toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekilleri, Bursa’daki AK Partili 11 belediye başkanı ve ilçe başkanları da katıldı.

Basın toplantısında özellikle gençlik ve spor alanında yapılan yatırımlara dikkat çeken Gürkan, sadece bu alanda 1 milyar liradan fazla yatırım yapıldığını belirtti. Gürkan, “Bursa olarak özellikle üniversite öğrencilerine yönelik yurt kapasitesi açısından Türkiye’de en iyi durumda olan illerden biriyiz. Yurtlarda açılış dönemlerinde bile neredeyse yedek liste oluşmadan talepler karşılanabiliyor” dedi.

ÖĞRENCİ YURTLARINDA HEDEF 19 BİN KAPASİTE

Mevcut yurt kapasitesinin 15 bin 500 civarında olduğunu açıklayan Gürkan, “Bursa Teknik Üniversitesi yerleşkesinde 750 kişilik erkek öğrenci yurdu ile 1.250 kişilik kız öğrenci yurdu inşa ediyoruz. İnegöl ve Gemlik’te de 500’er kişilik yurt projeleri sürüyor. Bu yatırımlar tamamlandığında toplam yurt kapasitemizi 19 bine çıkaracağız. Öğrenci başına düşen yatak oranı açısından Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olacağız,” ifadelerini kullandı.

ORTAÖĞRETİMDE DE ÖĞRENCİ YOĞUNLUĞU AZALACAK

Milli Eğitim yatırımlarına da değinen Gürkan, “Amacımız sınıf başına düşen öğrenci sayısını 26’dan 24’e düşürmek. Eğitimde hem nitelik hem nicelik açısından önemli mesafeler alıyoruz. Yeni yapılan 76 okulun ardından 16 okul daha yatırım programına alındı. Tüm bunlar tamamlandığında hedefimize ulaşacağız” dedi.

ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU VE HAVUZLU PARK PROTOKOLÜ

Gürkan, spor yatırımlarıyla ilgili eleştirilere de açıklık getirdi. “Atatürk Kapalı Spor Salonu için belirlenen keşif bedeli 650 milyon TL idi. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu projeye 100 milyon TL’lik bir hibeyle destek verdi. Projede herhangi bir küçültme ya da değişiklik olmadı; hedef 3.500 kişi kapasiteli bir salondu ve öyle de devam ediyor. Projeyi durdurup değiştirirseniz sonuçlarının ne olacağını ön göremezsiniz” dedi.

KARACAALİ KAMPI VE TOKATSPOR TESİSLERİNE DESTEK

Yapılan desteklerin sadece büyük projelerle sınırlı kalmadığını belirten Gürkan, “Nilüfer’de Tokatspor Tesisleri’ne sadece çevre düzenlemesi için 12 milyon TL harcandı. Karacaali Kampı gibi gençlerin aktif kullandığı alanlar da geliştiriliyor. Bunlar küçük gibi görünse de gelecekte büyük katkılar sağlayacak,” şeklinde konuştu.

Gürkan, yatırımların sadece kamu kurumları arasında yapılan protokollerle değil, vatandaşların doğrudan fayda sağlayacağı projelere odaklandığını vurguladı. “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim ile protokoller imzalıyor ve bu tesisleri adil şekilde kullanımına açıyor. Bu projeler kimseye değil, yine Bursalıya hizmet ediyor,” diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ