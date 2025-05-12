Basın toplantısına AK Parti Bursa Milletvekillerinin yanı sıra, AK Partili 11 ilçe belediye başkanı ile ilçe başkanları da katıldı.

SAĞLIK ALANINDA 43 MİLYON 700 BİN KİŞİYE HİZMET

Basın toplantısında sağlık yatırımlarına özel bir vurgu yapan Başkan Gürkan, 2023 yılı sonu itibarıyla Bursa’da 42 milyon 500 bin hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu, 2024 yılı sonu itibarıyla bu sayının 43 milyon 700 bine ulaştığını belirtti. Gürkan, bu verilerin neredeyse her bir vatandaşın yılda 12 ila 13 kez sağlık hizmeti aldığı anlamına geldiğini ifade etti.

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin inşaat sürecinde yaşanan aksaklıklara da değinen Gürkan, ilk ihalede bazı milletvekillerinin ihale öncesi rakam telaffuz etmelerinin firmalar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ve sürecin bu nedenle geciktiğini vurguladı. İlk firmanın iflas etmesiyle devletin yasal süreci başlattığını belirten Gürkan, “Bayram öncesi tamamlanan ihale sonrası yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Hedefimiz yıl sonuna kadar hastaneyi tamamlamak” dedi.

Gürkan, Muradiye Devlet Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi gibi projelerin de hızla ilerlediğini, Harmancık Entegre İlçe Hastanesi’nin ise açılış aşamasında olduğunu söyledi. Spastik Çocuklar Hastanesi’nde yüklenici firmadan kaynaklanan gecikmenin takip edildiğini ve çalışmaların hızlandırıldığını aktardı.

Bursa’da 64 adet birinci basamak sağlık tesisi yatırımı olduğunu dile getiren Gürkan, Türkiye genelinde son bir yılda en fazla uzman hekim, pratisyen hekim, ebe ve hemşire atamasının Bursa’ya yapıldığını söyledi. Ali Osman Sönmez Hastanesi'nde görev yapacak tüm personelin atamalarının da tamamlandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın Bursa’ya yaptığı toplam yatırım tutarının, genel seçimlerden bu yana 8 milyar 789 milyon 998 bin 867 lirayı bulduğunu belirten Gürkan, “Bunlar sadece tamamlanan projeler. Devam eden restorasyon ve yeni yapılarla birlikte bu tutar daha da artacak” dedi.

EĞİTİMDE 11,6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Gürkan, sağlık yatırımlarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projelere de değinerek, son iki yıl içerisinde Bursa’ya 76 okul binası, 2 kapalı spor salonu, 4 atölye binası ve 2 yurt kazandırıldığını söyledi. Yatırımların toplam bedelinin 11 milyar 615 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Gürkan, “Bu süreçte 1.240 derslik kazandırdık. Deprem güçlendirmesiyle birlikte bu sayı 1.850 dersliğe çıktı” dedi.

13 okulda deprem performans analizlerinin yapıldığını, riskli bulunan okullardaki öğrencilerin uygun okullara yönlendirildiğini belirten Gürkan, ayrıca 402 okulda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildiğini, bu işler için toplam 194 milyon lira harcandığını kaydetti. Doğal gaz dönüşümünün de 109 okulda tamamlandığını aktardı.

Son olarak Gürkan, Bursa’ya pozitif ayrımcılık uygulayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e teşekkür ederek, 16 yeni okulun daha yatırım programına alındığını sözlerine ekledi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ