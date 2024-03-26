Cübbeli Ahmet Hoca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada bugün Bursa'da düzenleyeceği programlarının iptal edildiği ve kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor. İnşâallâh Bedir Ehli’ni Tefsîr Hânesi'nden terâvîhden sonra saat 22.15’te okuyacaktır. Lâlegül TV, Lâlegül FM ve YouTube kanalımızdan canlı olarak ta'kîb edebilirsiniz. Haftalık mu'tâd sohbetini ise perşembe akşamı HAYDER Kültür Merkezi’nde iftâra 45 dk. kala inşâallâh yapacaktır.