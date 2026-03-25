Avrupa Parlementosu ve Konseyi tarafından Kayseri Pastırması’na coğrafi işaret tescili verilmesinin onaylanmasının ardından Kayserili esnaf memnuniyetini dile getirdi. Pastırmanın herkes tarafından Kayseri’ye ait olduğunun bilindiğini, bu kararla da resmiyet kazandığını aktaran Pastırmacı Yasin Güzel, "Geç kalınmış bir karar olarak düşünüyoruz. Zaten daha öncesinden başvurduğumuzu biliyoruz. Tüm dünyanın bildiği bir olayı neden bu kadar geç tescillendi onu da merak ediyoruz. Esnaf olarak mutluyuz. Tescil edilmesi esnafı olumlu etkileyecektir. Zaten herkes pastırmanın Kayseri’ye ait olduğunu biliyor. Bu da artık bir resmiyet kazanmıştır. Olumlu şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Dışarıdan gelen yabancı turistlerimiz var. Onlar da bu tescil haberini aldıktan sonra Kayseri Pastırması’na yoğun ilgi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sezonun da güzel geçtiğini ifade eden Güzel, "Sezonumuz çok iyi geçti. Çünkü Erciyes’imize gelen yoğun ilgi bizleri de çok mutlu etti. Kış sezonunu çok güzel bir şekilde geçirdik. Sonrasında tabi Ramazan ayımız geldi. Ramazan ayında pastırma ve sucuk satışlarımız hayli artar, çünkü Ramazan ayının vazgeçilmezidir" dedi.