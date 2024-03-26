Akbank, insan için sürdürülebilirlik anlayışıyla hayatın birçok alanına dokunan çalışmalarını yeni iletişim kampanyasıyla duyuruyor. Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı film serisinde, toplumu bütün olarak kapsayan ‘herkes için sürdürülebilirlik’ mesajını paylaşıyor.

Akbank’ın sürdürülebilirlik stratejisine odaklanan yeni iletişim kampanyasının temelini, insan odaklı bir yaklaşım oluşturuyor. Kampanya, sürdürülebilirlik kavramını sadece çevresel boyutta değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik açılardan da ele alarak toplumsal dönüşümü desteklemeyi amaçlıyor.

Hedeflerinin; sürdürülebilirliğin var olma sebebi olan ‘insan’ı öne çıkarmak ve böylece sürdürülebilir yaşamın herkes tarafından sahiplenilmesine hizmet etmek olduğunu belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na baktığımızda; insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim gibi çevrenin ötesinde insanı odağına alan başlıklar görüyoruz. Banka olarak biz de, ‘Akbank Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ kapsamında sürdürülebilirlik aksiyonlarının sadece emisyonlarla sınırlı olamayacak kadar geniş ve hayatın her alanına yayılan bir stratejiyle kurgulanması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilir finansman araçlarımız, kadın girişimcilere yönelik mentorluk çalışmaları gibi eşit fırsatlar oluşturan girişimlerimiz, gençleri geleceğe hazırlayan Akbank Gençlik Akademisi gibi eğitim programlarımız, sanata sunduğumuz uzun soluklu desteklerimiz ve gönüllü eylemleri toplum genelinde yaymak için yürüttüğümüz ‘iyilik hareketlerimiz’ başta olmak üzere toplumda sürdürülebilirlik için çalışıyoruz. Yeni iletişim kampanyamız ve reklam filmimiz, bu vizyonumuzu yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde farklı iletişim çalışmaları ve girişimlerle sürdürülebilir yaşam eylemlerini daha kapsayıcı bir şekilde Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik, çevrenin yanında insan için, toplumun gelişmesi için

Banka sürdürülebilir yarınlar için çevreyi koruyan uygulamalarına devam ederken, eğitimden gönüllülüğe, yatırımdan sanata birçok alanda toplumun kalkınması için çalışıyor. Bu çalışmalarıyla sürdürülebilirliğin ‘herkes’ için olduğunu vurgulayan yeni iletişim kampanyasının reklam filmlerinde, Serenay Sarıkaya, Akbank’ın hayatın içinde, insana dokunan çözümlerini paylaşıyor.

Film serisinde, geleceği ‘yazan’ gençlerden çevresine ilham olan kadınlara, enerjisini doğadan alan KOBİ’lere kadar farklı alanlarda ‘sürdürülebilirlik elçilerinin’ hikayeleri ekranlara taşınıyor.

Banka, ‘insan için sürdürülebilirlik’ mesajıyla sürdürülebilir eylemlere katkı sunan ve farkındalık oluşturan iletişim kampanyasını yeni girişimler ve projelerle sürdürecek.