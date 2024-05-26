Bursa’nın yeşillik alanlarından biri olan ‘Çamlık Orman’ına neşter vuruluyor. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, önünüzdeki günlerde ihalesi yapılması planlanan ‘Çamlık Orman’ın, Atatürk Kent Ormanı gibi mesire yeri yapılacağı müjdesini verdi.



Nilüfer ilçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde yapılaşmanın ortasında kalan ve 262 dönüm olan ‘Çamlık Orman’ı mahalle Muhtarı Halil Özçoban’ın, girişimleri sonucun da Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile Bursalılara ve mahalle sakinlerine, yürüyüş , spor ve rahat nefes alabilecekleri, mesire alanına dönüştürülüyor.

Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Aydın, Kayapa Orman İşletme Şefi Selçuk Ayyıldız, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, Çamlık Ormanında gerekli incelemelerde bulundular. Kayapa Orman İşletme Şefi Selçuk Ayyıldız, yapılacak ihale ve çevre düzenlemesi ilgili bilgileri aktardı.

Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, projenin tamamlanmasıyla yöre insanının yeşillikler arasında güzel bir mesire yerine kavuşacaklarını söyledi.



30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, Çamlık Ormanı ile ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili şunları söyledi: ‘Mahallemizin ortasında kalan 262 dönümlük orman alanımızın mesire yeri yapılması için Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne 2022 yılında gerekli müracaatımızı yapmıştık. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaları yapılmasından sonra oluşturulan proje ile Kent Ormanı görümünde ikinci bir mesire yeri olacak. Önerilen yapı ve tesisler arasında, Kır Lokantası (2), Büfe (2), Manej ‘Binek yarış atı eğitim alanı’, Yöresel Ürün Satış Ünitesi (2), Giriş Kontrol Ünitesi, Hayvan Barınağı, Macera Parkı, İbadethane, Pergola (6), WC (2), Seyir Terası (2), Çocuk Oyun Alanı (2), Su Deposu, Personel Binası, İdare Binası, Depo (3), Serbest Oyun Alanı, Ormancılık Uygulama Tanıtım Alanı ve Çeşme (3), bulunuyor. İhalesinin önümüzdeki günlerde yapılacak ormanın çevresi tel örgü çevrilecek. Mahallemize böyle bir tesisleri kazandıracağımız için mutluyuz."