Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Mahallesi 14. Yeşil Sokak'ta bulunan 19 daireden oluşan binayı, risk taşıdığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım çalışmasına başladı.



Yıldırım Belediyesi, bir taraftan ilçenin bahtını değiştirecek kentsel dönüşüm hamlelerini planlarken diğer taraftan da riskli durumdaki binaların yıkımını gerçekleştiriyor. 6 Şubat asrın felaketinden sonra belediye teknik ekipleri ile birlikte yapıların deprem risk durumları tespiti için çalışmalara başlayan Yıldırım Belediyesi, sahada gerçekleştirilen çalışmalar sırasında 14. Yeşil Sokak'ta bulunan yapıda kolon kesildiği yönünde gelen şikâyet üzerine belediye ekiplerince zemin ve asma katta taşıyıcı sistemde bazı kolonların ve kirişlerin yerinde bulunmadığı ve risk teşkil ettiği tespit edildi. Yapı malikleri herhangi bir başvuruda bulunmadığından 6306 sayılı ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi' hakkındaki kanun hükümlerince riskli durumdaki yapının yıkımına başlanıldı.



Kentsel dönüşümün bir tercihten ziyade zorunluluk olarak değerlendirilmesi gerçeğini hatırlatan Başkan Yılmaz, özellikle Bursa gibi deprem kuşağında yer alan şehirler için kentsel dönüşümün hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bursa gibi sanayinin de etkisi ile hızlı ve plansız büyüyen kentleri günümüz şehircilik anlayışından uzak olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu yapılaşma her şeyden önce insan hayatını riske atıyor. Bizim ihtiyacımız olan eski binaları yıkıp yerlerine yenilerini yapmak değil. Değişen hayat şartları ve artan yaşam standartları ile birlikte insanlarımızın ihtiyaçları, beklentileri de değişti. Bu durumu sağlayarak insanlarımıza güvenli konutlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, gelişmiş ulaşım ağına sahip yaşam alanları oluşturmak için Yıldırım'ın farklı noktalarında eş zamanlı özgün kentsel dönüşüm projeleri uyguluyoruz. Kentsel dönüşümü planlarken, yeşil alanların, sosyal donatı alanların, geniş ulaşım arterlerinin sadece bugünün değil yarınların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılması elzem hale geldi. Biz binaları değil yaşamı dönüştürüyoruz” dedi.