Marmara Bölgesi’nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir’in Manyas ilçesinde kuraklık ve aşırı sıcaklar, üreticiye verim kaybı endişesi yaşatıyor.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatif Başkanı Sadettin Kalpakçı, yaz aylarındaki kuraklık ve mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının ayçiçeğini olumsuz etkilediğini söyledi. Ekim döneminde toprağın tavının iyi olduğunu ve bitkinin gelişim döneminde yeterli yağış aldığını belirten kalpakçı, yaz aylarıyla birlikte aşırı sıcakların görülmeye başladığını ve sürecin kötüye gittiğini, ayçiçeğinden verim alınabilmesi için acil olarak yağışlara ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Manyas ilçesinde bu yıl 30 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapılıyor.