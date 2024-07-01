Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önümüzdeki 5 yılda kente değer katacak olan çalışmalara birlikte imza atacağı yönetim kadrosuyla buluştu. Dobruca Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Genel Sekreter Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, BUSKİ yöneticileri, bağlı iştiraklerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürleri ile başkan danışmanları katıldı. Belediyenin üst yöneticilerinin birbirini tanıma fırsatı bulduğu toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin 2024-2029 stratejik plan çalışmaları da ele alındı.



Göreve geldikten kısa bir süre sonra yeni yönetim ekibini oluşturduklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni önümüzdeki yıllara taşıyacak, herkesi gülümsetecek nitelikli hizmetleri verecek yönetim kadrosuyla bir araya geldik. Bundan sonra yakın mesai içerisinde olacak olan arkadaşlarımız birbirlerini tanıma fırsatını buldu. 5 yıllık stratejik plan çalışmalarını da konuştuk. Önümüzdeki süreçte odak gruplarla stratejik plan çalışması devam edecek. Bu konuda yönetici kadromuzun bilgilendirilmesi ve hazırlanması gerekiyordu. Süreç hakkında bilgileri de aldık” dedi.



Gelecek 5 yıl içerisinde Bursalıların gülümseyeceği hizmetlerin yer aldığı stratejik planı hep beraber hazırlayacaklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Arkadaşlarımız özverili ve hazır. Bizler 31 Mart öncesine değil, 1 Nisan'dan sonrasına bakıyoruz. Bizim düşüncemiz, Bursa'ya hizmet etmek, sorunları çözmektir. Bursalının güvenle, huzurla ve keyifle yaşayacağı bir kent oluşturmaktır. Bizim hedefimiz bu. Bu yolda ilerliyoruz. Çocuklar başta olmak üzere tüm insanların hatta canlıların gülümseyeceği Bursa inşa etmek için yola çıktık” diye konuştu.